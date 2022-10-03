Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах мобилизованным | 360°

Власть 03 октября 2022, 09:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах мобилизованным Бюджетный комитет СФ поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бюджетный комитет Совета Федерации России рекомендовал палате одобрить закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной операции и членам их семей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Закон рассмотрят на пленарном заседании 4 октября.

Реклама

Документ разработан, чтобы защитить права и законные интересы граждан-заемщиков (и индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также членов их семей.

Реклама

Уточненная в рамках второго чтения в Госдуме редакция предоставит кредитные каникулы служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в СВО. Мобилизованные, контрактники и другие будут вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО. Аналогичное право предоставляется и членам их семей, которые заключили договор кредита или займа до такой даты.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Военнообязанных россиян с востребованной учетно-воинской специальностью и боевым опытом привлекут для выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной операции.

Ранее портал «Объясняем.рф» рассказал об условиях кредитных каникул для мобилизованных россиян и членов их семей.

0 0 0 0 0 0