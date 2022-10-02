Стали известны условия кредитных каникул для мобилизованных россиян | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

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Viber Стали известны условия кредитных каникул для мобилизованных россиян «Объясняем.рф» назвал условия кредитных каникул для мобилизованных россиян РИА «Новости»

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Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, смогут воспользоваться кредитными каникулами для приостановления платежей по ипотеке и кредитам. Об этом написал портал «Объясняем.рф».

Право на кредитные каникулы имеют лица, добровольно вступившие в состав ВС РФ, сотрудники пограничной службы, сотрудники военный прокуратуры, спасательных воинских формирований МЧС, мобилизованные в Вооруженные силы военнообязанные россияне и военные контрактной службы.

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Претендовать на отсрочку по выплатам кредитов могут также семьи военнослужащих: супруга или супруг, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме и лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

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Кредитные каникулы предоставляются по заявлению заемщика. Получить отсрочку можно по всем займам и кредитам, включая ипотеку, которые оформлены до мобилизации или начала участия в специальной военной операции.

Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или участвуют в специальной военной операции как добровольцы. Размер кредита и займа и их количество не имеют значения.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. В ряды ВС РФ призовут около 300 тысяч россиян.

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