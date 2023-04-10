Власть 10 апреля 2023, 12:36 Комитет Госдумы рекомендовал ужесточить ответственность за терроризм Комитет Госдумы рекомендовал парламенту ужесточить ответственность за терроризм РИА «Новости»

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Комитет Государственной думы по законодательству и госстроительству рекомендовал нижней палате парламента одобрить во втором чтении поправки к Уголовному кодексу России об ужесточении ответственности за терроризм. Об этом ТАСС сообщила первый замглавы комитета Ирина Панькина.

«Депутаты по поручению председателя Госдумы инициировали поправки, касающиеся ужесточения наказания за преступления террористической деятельности», — сказала она.

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Панькина уточнила, что поправки включают в себя усиление ответственности за вербовку, склонение к терроризму, а также организацию преступного сообщества.

Ранее глава думского комитета по противодействию коррупции и безопасности Василий Пискарев заявил, что внесенные в законодательство поправки поддержали все фракции, присутствующие в профильном комитете.

По его словам, максимальное наказание за предусмотренное статьей о терроризме преступление предложили увеличить до 20 лет. Кроме того, положения поправок предусматривают и пожизненное лишение свободы, писал RT.