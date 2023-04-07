Общество 07 апреля 2023, 22:15 Госдума рассмотрит поправки об ужесточении наказания за терроризм Депутат Пискарев: в Госдуму внесли поправки в УК об ужесточении наказания за терроризм РИА «Новости»

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На рассмотрение в Госдуму внесли поправки об ужесточения ответственности за терроризм, изменения планируют внести в Уголовный кодекс России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Василий Пискарев.

Поправки поддержали все фракции, представленные в профильном комитете.

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«Вместе с коллегами из комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и внесли поправки в Уголовный кодекс РФ, поддержанные всеми фракциями, представленными в комитете, <…> об ужесточении ответственности за терроризм», — говорится в сообщении.

Поправки предусматривают изменение предела ответственности по ключевым статьям УК, касающихся терроризма. Наказание за совершение преступления, предусмотренного статьей о терроризме, предложили увеличить до 20 лет. Авторы инициативы сочли, что за организацию террористического сообщества необходимо лишать свободы на срок от 10 до 15 лет.

За совершение акта международного терроризма предложили наказывать лишением свободы от 12 лет — законопроект предусматривает и пожизненное заключение.