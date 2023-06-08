Власть 08 июня 2023, 20:53 Комитет Госдумы одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста Комитет ГД по обороне рекомендовал к принятию законопроект о повышении призывного возраста РИА «Новости»

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Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Заключение разместили в думской электронной базе.

Законопроект, о котором идет речь, предусматривает повышение призывного возраста до 21 года, переходный период обозначили 2026 годом.

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«Рекомендовать Государственной думе принять проект федерального закона <…> в первом чтении», — указали в документе.

Авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин.Согласно документу, с 1 января до 31 декабря 2024 года призывать должны россиян в возрасте от 19 до 30 лет. Годом позже — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года призывной возраст предложено повысить с 21 года до 30 лет.

Если же 18-летние россияне после 1 января 2024 года захотят пройти военную службу раньше наступления призывного возраста, им тоже будет предоставлена такая возможность.

Картаполов ранее сообщал, что законопроект о поэтапном повышении призывного возраста рассмотрят после 11 июня. Документ Госдума может принять в весеннюю сессию.