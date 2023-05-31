Общество 31 мая 2023, 20:55 Стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроекта о повышении призывного возраста Комитет Госдумы рассмотрит проект о повышении призывного возраста после 11 июня РИА «Новости»

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал сроки расмотрения законопроекта о поэтапном повышении призывного возраста. Предварительно, это произойдет после 11 июня, написало РИА «Новости».

Картаполов уточнил, что рассмотрение проекта состоится после региональной недели. Она пройдет с 5 по 11 июня. Он также отметил, что законопроект Госдума может принять в весеннюю сессию.

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Комитет Госдумы по обороне предложил поэтапно увеличивать призывной возраст в стране с 2024 года: нижний порог — с 18 до 21 года, верхний — с 27 до 30 лет. Предполагалось, что уже в следующем году в армию будут призывать до 30 лет, а минимальный призывной возраст составит 19 лет. За следующие два года он вырастет до 21 года. Мера призвана позволить призывникам получить среднее общее или профессиональное либо высшее образование. Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.