Минздрав направил комиссию в Петербург из-за COVID-19

Чиновники Минздрава направились в Санкт-Петербург «для оказания организационно-методической поддержки властям города» в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В городе регистрируют рекордный прирост заболевших с начала пандемии.

В Петербург прибудут замглавы Минздрава Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева, сказано на сайте министерства.

Также ведомство направило группу медиков в Хакасию после обращения сотрудника скорой помощи из Абакана. Мужчина заявил, что скорые стоят с больными в очередях по 6-10 часов. И возят пациентов по больницам «ради отписки, чтобы медики сняли с себя ответственность», когда больных отправляют лечиться домой. В региональном минздраве заявили, что очередь из скорых, попавших на видео, была неделю назад.

Ранее Минздрав России направил медиков в Алтайский край, Курганскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Якутию и Крым. На очереди, сообщил «Коммерсант», Ставропольский край, Тверская область и Республика Алтай.

В нескольких регионах из-за проблем в больницах лишились своих должностей местные чиновники.

В Петербурге, как и по России в целом, в последние дни регистрируют рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19. На утро воскресенья в городе проходили лечение от коронавируса более 23 тысяч человек (+1331 заболевший за сутки). В России число активных случаев превышало 419 тысяч (+20498 за сутки).