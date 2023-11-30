Эксклюзив 30 ноября 2023, 14:26 Кол-центр «Народного фронта» впервые примет вопросы для пресс-конференции Путина Кол-центр «Народного фронта» начнет прием вопросов для Путина 1 декабря Телеканал «360»

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«Народный фронт» впервые откроет кол-центр по приему вопросов для прямой линии президента Владимира Путина в пятницу, 1 декабря. Сегодня в организации проходит пресс-конференция в преддверии старта приема обращений, сообщил корреспондент «360» с места событий.

Телеканал «360»

Редакторская группа выберет самые актуальные вопросы, а из них уже будет выбирать сам президент, пояснил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

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«Естественно, решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать», — процитировало его РИА «Новости».

Стоит задача не потерять ни один вопрос, подчеркнул Кузнецов.

Редакция сбора вопросов, по его словам, полностью готова к фейкам — она даже сформировала «боевую группу из представителей всех регионов». Вопросы, заданные с попыткой «имитировать что-то», посеять панику или создавать ощущение, что произошло то, чего на самом деле не произошло, будут оперативно верифицировать.

Пресс-конференция и прямая линия Путина пройдут в объединенном формате 14 декабря.