КНДР назвала новые запуски ракет самообороной

КНДР провела ракетные испытания, реализуя свое право на самооборону. Об этом заявил секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ри Бен Чхоль, передало северокорейское агентство ЦТАК.

«Недавний испытательный пуск тактических управляемых ракет нового типа был актом, равносильным осуществлению всеобъемлющего права суверенного государства на самооборону», — сообщил секретарь ЦК.

Поводом для испытаний были названы совместные военные учения США и Южной Кореи и внедрение ими более современных видов вооружений.

Также представитель КНДР назвал провокацией высказывание президента США Джо Байдена о том, что, произведя пуски, страна нарушила резолюцию Совбеза ООН.

По словм Ри Бен Чхоля, подобные высказывания «являются неприкрытым посягательством на право нашего государства на самооборону».

За последние дни КНДР провела два пуска. В воскресенье, 21 марта, две крылатые ракеты малой дальности были запущены в сторону Желтого моря.

В четверг, 25 марта, Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Они упали в Японском море. В Токио провели экстренное заседание Совета безопасности с участием премьера, министра обороны и главы МИД.

США осудили эти запуски. В Госдепе заявили, что они ведут к эскалации в регионе.