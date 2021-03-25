США и Япония засекли новый пуск северокорейских ракет

КНДР произвела запуск двух баллистических ракет. Эту информацию подтвердили в Японии и США.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга провел экстренное заседание Совета безопасности с участием министра обороны и главы МИД. Премьер также распорядился собрать информацию о северокорейских испытаниях и подтвердить, что морским и воздушным судам ничего не угрожает, сообщило агентство Kyodo.

Ракеты упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии, заявил позднее Суга. По данным правительства, запуск не представлял угрозы, ракеты не пролетали над японской территорией, передал телеканал NHK.

Береговая охрана Японии предупреждала о запуске рыболовецкие суда, находящиеся в Японском море.

Высокопоставленный источник в Белом доме заявил CNN, что власти США подтверждают пуск двух баллистических ракет с территории КНДР.

Военные и разведка изучают полученные данные, чтобы установить тип ракет и дальность их полета, уточнил собеседник.

Последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты в марте 2020 года. А в минувшее воскресенье осуществила тестовый пуск крылатых ракет.