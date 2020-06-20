Клинцевич счел новые поправки в Конституцию частью развития общества

Поправки к основному закону страны направлены на стабилизацию общества, а электронное голосование по ним является важной частью развития гражданского общества. Они признаны наиболее легитимным процессом из существующих.

Об этом член Совфеда РФ Франц Клинцевич заявил в беседе с «ПолитРоссией». Он признал, что к цифровизации голосования страну подтолкнула пандемия коронавирусной инфекции нового типа. При этом сенатор подчеркнул важность внедрения новых технологий и в экономические процессы.

Каждый россиянин сможет после голосования зайти на госпортал и проверить, как отмечен его голос. Поэтому, по словам Клинцевича, электронная система голосования является самой надежной и легитимной из существующих. Пока эту систем опробуют в рамках эксперимента москвичи и жители Нижегородской области.

Франц Клинцевич посетовал, что сейчас электронное новшество пытаются дискредитировать некоторые представители оппозиции, «накачивая» россиян фейками и негативом. По мнению сенатора, это может привести к дестабилизации в стране.

«Нынешние поправки к конституции направлены как раз на стабилизацию общества, ведь они предусматривают расширение в плане возможности людей контролировать власть. Это очень важный и серьезный момент. А вся эта демагогия про такие-сякие итоговые варианты меня просто поражает», — объяснил Клинцевич.

Он предложил россиянам самим разобраться с современными технологиями, чтобы сделать правильный выбор и не выпасть из общественно-политической жизни страны. Умение быстро приспосабливаться к новым условиям, по мнению Клинцевича, очень важно.

Принятие поправок к Конституции «зацементирую» выработанные Россией антитела к зарубежным информационным кампаниям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.