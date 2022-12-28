Власть 28 декабря 2022, 20:44 Киссинджер признался в противоборстве коллективного Запада и США с Россией — Лавров Глава МИД Лавров: Киссинджер откровенно признал, что Запад во главе с США воюет с Россией Pxhere

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Экс-госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер прямо сознался, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами воюет против России вокруг Украины. Такое заявление в среду, 28 декабря, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Российские внешнеполитическое ведомство ознакомилось со статьей бывшего американского госсекретаря под названием «Как избежать новой мировой войны» для журнала The Spectator. В ней говорилось о том, как можно урегулировать конфликт на Украине. Лаврова удивило, что никто не обратил внимание на очень важную фразу, сказанную «как нечто само собой разумеющееся».

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«Она гласит примерно следующее: две ядерные державы состязаются за то, кому достанется неядерная Украина», — высказался дипломат.

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Он предположил, что это была оговорка по Фрейду. Но Лавров назвал Киссинджера мудрым человеком, который ничего зря не скажет. Своим высказыванием он подтвердил, что с Россией «воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой — США». Это противоборство активно началось после госпереворота на Украине, заключил Лавров.

Также глава российский дипмиссии в интервью заявил, что территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей России еще предстоит освободить.