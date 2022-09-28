Кириенко рассказал о пути преодоления антироссийских санкций | 360°

Власть 28 сентября 2022, 22:42 Поделиться Telegram

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Viber Кириенко рассказал о пути преодоления антироссийских санкций Кириенко назвал создание принципиального нового и российского путем преодоления санкций РИА «Новости»

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Против России на сегодняшний день ввели более 1200 санкций, но наша страна справиться с ними, если начнет не просто замещать импортную продукцию своей, а создаст уникальное и новое. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что санкционные вызовы, с которыми столкнулась Россия оказались беспрецедентными. Такого количества ограничений против стран не вводили никогда.

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«Мы справимся с этими 1200. Добавят еще что-то — мы справимся и с ними. Но это вызовы, когда нам надо не просто обеспечить устойчивость к санкциям, не просто сделать импортозамещение. Нам надо создавать принципиально новое. Надо создавать свое», — заявил Кириенко.

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Он отметил, что сегодня время, когда нужны командная работа и проявление настоящего патриотизма.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что после проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Россия якобы вывела эскалацию конфликта на новый уровень, за который придется платить.

Она подчеркнула, что ЕС подготовил новый, восьмой пакет санкций, куда вошли очередные запреты на импорт российской продукции на общую сумму семь миллиардов евро, запрет на ввоз в Россию продукции авиации, электроники, химической промышленности, а также введение правовой основы для потолка цен на нефть. Кроме того, она обещала, что в санкционные списки попадут лица, которые помогали обходить ограничения. Фон дер Ляйен пояснила, что эти шаги сократят доходы россиян без ущерба для мировых рынков.

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