Раскрыты подробности восьмого санкционного пакета ЕС против России | 360°

Мир 28 сентября 2022, 18:09 Поделиться Telegram

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Viber Раскрыты подробности восьмого санкционного пакета ЕС против России Глава ЕК: новые санкции коснутся запрета на импорт российских товаров на 7 млрд евро РИА «Новости»

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Еврокомиссия подготовила новый санкционный пакет против России в ответ на проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Подробности новых ограничений раскрыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заявила, что проведением референдумов на освобожденных территориях Россия вывела эскалацию на новый уровень и «заплатит крупную цену».

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«Мы предлагаем ввести новый запрет на импорт российской продукции. Товары из России не будут представлены на европейском рынке, что лишит РФ дополнительных доходов на сумму семь миллиардов евро», — заявила фон дер Ляйен.

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Среди остальных предлагаемых мер, которые вошли в восьмой пакет санкций, оказались запрет гражданам Евросоюза занимать посты в руководстве компаний из России, внесение в санкционные списки лиц, которые помогают обходить ограничения, запрет на ввоз в Россию товаров в сфере авиации, электроники, химической промышленности и ключевых технологий для оборонно-промышленного сектора.

Кроме того Европа намерена ввести правовую основу для потолка цен на нефть.

«Некоторые развивающиеся страны по-прежнему нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Евросоюз уже вводил эмбарго на российскую нефть кроме той, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». На этом настояла Венгрия, которая оттуда получает большую часть сырья. Власти страны подчеркивали, что больше не поддержат антироссийские санкции, которые касаются поставок энергоносителей.

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