Власть 05 декабря 2022, 22:56 Кириенко назвал главную черту русского характера Кириенко назвал главной чертой русского характера помощь тому, кому труднее РИА «Новости»

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Русский человек всегда придет на помощь тому, кому труднее. Как заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, это является чертой национального характера. Его слова привело издание «Газета.ru».

«Это часть нашего культурного кода — приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее — это черта национального русского характера», — отметил Кириенко в разговоре с журналистами.

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Он добавил, что сейчас большое количество компаний помогают войсковым частям и добровольческим корпусам. Причем шефство берут как крупные, так и совсем небольшие организации. Как подчеркнул первый замруководителя, его радует такая поддержка со стороны бизнеса, участвующего в предоставлении гуманитарной помощи.

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Кириенко поблагодарил всех неравнодушных россиян и представителей прессы за помощь в продвижении волонтерских проектов.

Ранее состоялась церемония вручения международной премии «Мы вместе». Победителем в номинации «Волонтер года» в России стал глава исполнительного комитета Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.