Общество 05 декабря 2022, 18:57 Путин назвал имя «Волонтера года» Президент Путин объявил Владимира Тараненко из ДНР «Волонтером года» YouTube

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Победителем в номинации «Волонтер года» в России признали главу исполнительного комитета Народного фронта в Донецкой Народной Республике Владимира Тараненко. Об этом на церемонии вручения международной премии «Мы вместе» объявил глава государства Владимир Путин.

«Национальная идентичность складывается из поведения таких людей. Имена наших волонтеров должна знать вся страна», — заявил президент России на церемонии.

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Российский лидер пообещал, что власти сделают все необходимое, чтобы поддержать волонтерское движение.

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«Спасибо вам большое за все, низкий поклон. Помощь волонтеров остается востребованной у семей участников специальной операции», — добавил он.

Церемония вручения наград приходит в первый день форума волонтеров, который продлится в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве до 7 декабря.

Премию присуждают за вклад в национальные цели развития государства, определенные до 2030 года.

Главной ее задачей является поддержка и признание лидеров общественно значимых инициатив, направленных на улучшение качества жизни в России и направленных на помощь людям.