Власть 22 марта 2024, 05:03 Киевские власти захотели втянуть Мексику в конфликт на Украине — посол Софинский: Кулеба добивается включения Мексики в конфликт Украины и России РИА «Новости»

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Киевские чиновники при помощи дешевой пропаганды пытаются втянуть Мексику в конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский. Его слова опубликовал сайт диппредставительства.

Софинский прокомментировал интервью украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы мексиканской газете Universal. В нем дипломат призвал мексиканцев «проснуться» перед лицом вмешательства России в их внутренние дела. Он также призвал мексиканские власти принять активное участие в реализации так называемой «Формулы мира» президента Владимира Зеленского. По мнению Софинского, подобное интервью — это пример плохой пропаганды.

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«Интервью Кулебы — пример дешевой пропаганды, нацеленной на манипуляцию общественным мнением и на то, чтобы втянуть Мексику в геополитические авантюры», — сказал он.

Софинский добавил, что проснуться пора самим украинцам и наконец понять, что угрозу для страны представляет не Россия, а управляемые США киевские власти.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев представил альтернативный вариант «Формулы мира» по Украине. Он заявил, что она может стать аналогичной Харьковскому процессу над немецко-фашистскими преступниками в 1943 году.