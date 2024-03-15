Мир 15 марта 2024, 15:36 Медведев показал альтернативный вариант «формулы мира» по Украине Медведев показал на фото альтернативный вариант «формулы мира» РИА «Новости»

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«Формула мира» по Украине может стать аналогичной Харьковскому процессу над немецко-фашистскими преступниками в 1943 году. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он опубликовал фотографию, на которой пособников нацистов предали смерти через повешение.

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«Представляю друзьям с Запада альтернативный фотовариант „формулы мира“ для нацистской своры в Киеве по материалам процесса в Харькове в 1943 году. Обстреливающие мирных жителей наших городов ублюдки будут болтаться там же. Вместе с ними — пожелавший смерти России ничтожество по фамилии Ринкевичс, изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что в рамках российской «формулы мира» на Украине киевскому режиму нужно полностью капитулировать и денацифицировать все органы власти.