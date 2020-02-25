По мнению Данилова, будущее России будет зависеть от цен на энергетические ресурсы и влияния короновируса на экономику Поднебесной.

«Это не анализ, а полная каша и невнятица, доводы смехотворны», — заметил глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.

По его словам, после подобных прогнозов уровень квалификации команды президента Украины вызывает все больше вопросов.