«Каша и невнятица». Сенатор Пушков — о прогнозе главы СНБО Украины о «развале» России
Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оценил слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о скором «развале» России. Парламентария процитировало ИА RNS.
По мнению Данилова, будущее России будет зависеть от цен на энергетические ресурсы и влияния короновируса на экономику Поднебесной.
«Это не анализ, а полная каша и невнятица, доводы смехотворны», — заметил глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.
По его словам, после подобных прогнозов уровень квалификации команды президента Украины вызывает все больше вопросов.