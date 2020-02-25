России пообещали скорый развал. Наивная Украина

В Киеве заявили о сложном положении России. Стране предрекли развал из-за демографических и религиозных проблем. Свою роль, считают на Украине, сыграют и непростые отношения с Китаем.

Прогноз насчет российского будущего дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его процитировал портал Liga.net.

«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем… Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага», — заявил политик. Таким образом, добавил он, страна объединяет россиян.

Многое, по мнению Данилова, будет зависеть от цен на нефть и газ. Не последнюю роль сыграет и коронавирус.

«Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — заявил секретарь СНБО.

Пока в ведомстве рассуждают о судьбе России, «Нафтогаз» заявил о падении оптовых цен на газ для украинцев. Впервые с апреля 2016 года они достигли минимума — подешевели на 15%.