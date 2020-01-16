Медведев продолжит возглавлять «Единую Россию»

Дмитрий Медведев и дальше будет председателем «Единой России». Такое заявление сделал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителем председателя Совета Безопасности РФ и совмещения этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует. Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем партии „Единая Россия“», — сказал Турчак. Его процитировал «Интерфакс».

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходе в отставку. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Также 16 января российский президент предложил кандидатуру нового премьера. Им может стать глава ФНС Михаил Мишустин. Сегодня Госдума обсудит этот вопрос. Также в четверг Владимир Путин объявил о намерении создать должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.

Медведев возглавлял российское правительство с 8 мая 2012 по 15 января 2020 года. С 2008 по 2012 год он был президентом РФ.