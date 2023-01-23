Власть 23 января 2023, 13:17 Песков: Путин еще не заявлял о желании выдвинуться на выборы 2024 года Пресс-секретарь Песков: Путин не высказывался об участии в выборах президента в 2024 году Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин пока не объявлял подчиненным о желании баллотироваться на новый срок. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что началась подготовка предвыборной кампании, рассказал ТАСС.

«Никаких заявлений на этот счет не делал, пока продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», — сказал он на брифинге.

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Дмитрий Песков добавил, что в администрации много текущих дел и задач, у Владимира Путина плотный график и работать над его возможной предвыборной кампанией пока не начинали. Ранее пресс-секретарь рассказал о неких электоральных процессах, которые должны пройти перед выборами, и подтвердил планы провести голосование.

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Однако работать над президентскими выборами 2024 года начал Центризбирком России, рассказал сайт kp.ru. Его председатель Элла Памфилова 20 января сказала журналистам, что стартовала подготовка цифровой, методологической, кадровой, организационной и технической базы.