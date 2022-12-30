Власть 30 декабря 2022, 14:34 Выборы президента — 2024 состоятся Песков: в России пройдут электоральные процессы перед выборами 2024 года РИА «Новости»

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В России на 2024 год запланированы выборы президента. Об этом напомнил пресс-секретарь текущего лидера РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«С точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют», — сказал Песков.

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Также пресс-атташе подчеркнул, что для президента не является приоритетом удаленность года от ближайших выборов. Песков заявил, что для главы государства куда важнее субстантивная работа и осязаемые результаты.

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По словам пресс-секретаря российского лидера, текущие обстоятельства являются судьбоносными в истории страны. Песков отметил, что в такие моменты кратно возрастает персональная ответственность.

Также он подчеркнул, что в приоритете будет другой пул работ. По словам Пескова, на первом месте будут дела, требующие полноценного, эффективного и победоносного завершения. Их направление пресс-секретарь российского лидера не уточнил.