30 декабря 2022, 14:34
Выборы президента — 2024 состоятся
Песков: в России пройдут электоральные процессы перед выборами 2024 года
В России на 2024 год запланированы выборы президента. Об этом напомнил пресс-секретарь текущего лидера РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«С точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют», — сказал Песков.
Реклама
Также пресс-атташе подчеркнул, что для президента не является приоритетом удаленность года от ближайших выборов. Песков заявил, что для главы государства куда важнее субстантивная работа и осязаемые результаты.
Реклама
По словам пресс-секретаря российского лидера, текущие обстоятельства являются судьбоносными в истории страны. Песков отметил, что в такие моменты кратно возрастает персональная ответственность.
Также он подчеркнул, что в приоритете будет другой пул работ. По словам Пескова, на первом месте будут дела, требующие полноценного, эффективного и победоносного завершения. Их направление пресс-секретарь российского лидера не уточнил.
Дмитрий Песков
Выборы президента РФ
Реклама
Реклама