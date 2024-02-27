Власть 27 февраля 2024, 21:21 Калининградские власти ответили на угрозу посла Литвы в Швеции Власти Калининграда: Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО РИА «Новости»

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Балтийское море никогда не станет «внутренним морем НАТО» и останется местом базирования Балтийского флота. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в интервью РИА «Новости».

По словам Лыскова, Калининград никому не угрожает, власти занимаются не агрессивной риторикой, а развитием региона. А вот соседние страны пытаются «бряцать оружием».

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«Советую соседям, прежде чем они подобного рода высказывания себе публично позволяют, дабы не выставить себя на весь мир идиотами, эти вопросы изучить», — сказал Лысков.

Представитель губернатора также заявил, что Балтийское море никогда не станет «внутренним море НАТО». Чиновник напомнил, что в нем расположены три российских порта — в Санкт-Петербурге, Калининграде и Усть-Луге — и базируется Балтийский флот.

Ранее экс-глава МИД Литвы, нынешний посол в Швеции Линас Линкявичюс пообещал нейтрализовать Калининград, если Россия «бросит вызов НАТО». По словам дипломата, после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало для альянса внутренним.