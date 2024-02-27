Мир 27 февраля 2024, 16:17 Литовский посол пригрозил нейтрализацией Калининграда Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград РИА «Новости»

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Посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс пообещал нейтрализовать Калининград, если Россия сделает вызов НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

«Балтийское море после вступления Швеции является внутренним для альянса. Если Россия бросит вызов НАТО, то первым нейтрализуют Калининград», — пообещал дипломат.

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В случае прямого военного конфликта между Россией и НАТО альянс попытается атаковать Калининград. Об этом сообщила газета Asia Times.

Профессор Владимир Волох в беседе с «360» отмечал, что такая ситуация станет актом прямой агрессии против России, который страна не оставит без должного ответа.

Пресс-секретарь администрации Калининградской области Дмитрий Лыско подчеркивал, что Балтийский флот надежно прикрывает регион от всех внешних угроз.