Калининград исчерпал лимит перевозки товаров транзитом через Литву

Власти Калининградской области исчерпали лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву, отметил губернатор региона Антон Алиханов. С таким заявлением он выступил на площадке дискуссионного клуба «Валдай», сообщил ТАСС.

Калининградский губернатор пояснил, что речь идет о лимитах, установленных европейскими властями. Квоты закончились на некоторые виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз и лесоматериалы.

«В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот», — добавил Алиханов.

В июне власти Литвы запретили транзит части грузов через свою территорию в Калининградскую область. На это решение отреагировали калининградские и федеральные власти России. Позже Еврокомиссия разрешила перевозку товаров по железной дороге — зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это решение «просветом разума».