Калининград исчерпал лимит перевозки товаров транзитом через Литву
Губернатор Алиханов заявил об исчерпании лимитов транзита товаров по железной дороге через Литву
Власти Калининградской области исчерпали лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву, отметил губернатор региона Антон Алиханов. С таким заявлением он выступил на площадке дискуссионного клуба «Валдай», сообщил ТАСС.
Калининградский губернатор пояснил, что речь идет о лимитах, установленных европейскими властями. Квоты закончились на некоторые виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз и лесоматериалы.
«В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот», — добавил Алиханов.
В июне власти Литвы запретили транзит части грузов через свою территорию в Калининградскую область. На это решение отреагировали калининградские и федеральные власти России. Позже Еврокомиссия разрешила перевозку товаров по железной дороге — зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это решение «просветом разума».