Евросоюз победил «пещерную русофобию», признав справедливыми требования России по транзиту грузов в Калининградскую область. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Еврокомиссия 13 июля обнародовала разъяснения по антироссийским санкциям. Согласно документу, транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, но по железной дороге — разрешен. Медведев приветствовал такое решение.

«Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», — отметил он.

Политик не исключил, что позиция Евросоюза объясняется выгодностью транзита. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии окончательного решения по этому вопросу. Он призвал «набраться терпения».