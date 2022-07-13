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    13 июля 2022, 21:47

    Медведев назвал «просветом разума» решение ЕС о транзите грузов в Калининград

    Медведев: ЕС признал справедливыми требования России по транзиту в Калининград

    Юлия Шелковенко

    Евросоюз победил «пещерную русофобию», признав справедливыми требования России по транзиту грузов в Калининградскую область. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

    Медведев назвал «просветом разума» решение ЕС о транзите грузов в Калининград

    Еврокомиссия 13 июля обнародовала разъяснения по антироссийским санкциям. Согласно документу, транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, но по железной дороге — разрешен. Медведев приветствовал такое решение.

    «Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», — отметил он.

    Политик не исключил, что позиция Евросоюза объясняется выгодностью транзита. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии окончательного решения по этому вопросу. Он призвал «набраться терпения».