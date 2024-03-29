Власть 29 марта 2024, 00:11 «Как же так?» Путин отчитал губернатора Петербурга Путин отчитал Беглова за место Петербурга в туристическом рейтинге РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин выразил удивление, что Санкт-Петербург не возглавляет туристический рейтинг России, а занимает в нем третье место. Об этом он сказал губернатору города Александру Беглову на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

«Петербург, безусловно, является мировым центром туризма. Это точно. Но почему-то у нас Петербург по популярности находится на третьем месте, после Москвы, Московской области и Краснодарского края. Как же так, Александр Дмитриевич?» — спросил он у главы региона.

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Беглов попытался объяснить это тем, что море в Петербурге не такое теплое, как в Краснодарском крае. Президент парировал, что в Краснодаре нет такого количества культурных достопримечательностей: Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Кунсткамеры и других.

Путин также рассказал о финансировании проекта «Пять морей и озера Байкал». В его рамках уже в этом десятилетии должны быть созданы курорты с современными гостиничными комплексами в Краснодарском и Приморском краях, Санкт-Петербурге, Дагестане, Бурятии, Калининградской и Запорожской областях.