Власть 08 марта 2023, 17:20 «Как вы справляетесь?» Путин восхитился матерью 13 детей Президент РФ Путин удивился стойкости матери 13 детей Хайдаршиной Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин в честь 8 Марта провел церемонию вручения госнаград выдающимся женщинам, среди которых были многодетные матери. Воспитывающая 13 детей Альбина Хайдаршина получила звание «Мать-героиня». Глава государства выразил изумление ее мужеству.

«У вас 13 детей? Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю», — процитировало Путина РИА «Новости».

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На церемонии Владимир Путин напомнил, что почетное звание «Мать-героиня» в России возродили в 2022 году и теперь это одна из высших госнаград в стране. Она символизирует уважение к непростому, но благодарному труду российских матерей. Глава государства отметил, что с удовлетворением вручает ордена матери 11 детей Ольге Стрельниковой и матери 13 детей Альбине Хайдаршиной.

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Путин поблагодарил женщинам, посвятивших себя материнству, и отметил, что страна гордится многодетными семьями и отдает им дань уважения.