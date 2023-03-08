08 марта 2023, 17:20
«Как вы справляетесь?» Путин восхитился матерью 13 детей
Президент РФ Путин удивился стойкости матери 13 детей Хайдаршиной
Президент России Владимир Путин в честь 8 Марта провел церемонию вручения госнаград выдающимся женщинам, среди которых были многодетные матери. Воспитывающая 13 детей Альбина Хайдаршина получила звание «Мать-героиня». Глава государства выразил изумление ее мужеству.
«У вас 13 детей? Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю», — процитировало Путина РИА «Новости».Президент также спросил Хайдаршину, чем занимается ее муж и где они живут.
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На церемонии Владимир Путин напомнил, что почетное звание «Мать-героиня» в России возродили в 2022 году и теперь это одна из высших госнаград в стране. Она символизирует уважение к непростому, но благодарному труду российских матерей. Глава государства отметил, что с удовлетворением вручает ордена матери 11 детей Ольге Стрельниковой и матери 13 детей Альбине Хайдаршиной.
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Путин поблагодарил женщинам, посвятивших себя материнству, и отметил, что страна гордится многодетными семьями и отдает им дань уважения.
Женщины
Владимир Путин
8 Марта
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