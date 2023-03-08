Власть 08 марта 2023, 14:13 Путин поднял бокал за женщин на церемонии в Кремле Президент Путин поднял бокал за женщин на праздничном мероприятии к 8 Марта в Кремле РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поднял бокал за женщин во время праздничного мероприятия в Кремле в честь Международного женского дня. Видео опубликовали «Известия».

Глава государства вручил государственные награды Российской Федерации выдающимся женщинам — представительницам различных профессий — в Екатерининском зале. Он отметил, что таланты, знания и компетентность российских женщин вносят огромный вклад в развитие страны и достижение общенациональных задач.

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«Вместе с тем признание заслуг женщин на профессиональном поприще у нас гармонично сочетается с глубоким пониманием непреходящей значимости материнства и традиционных ценностей нашей страны», — заметил презилент.

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Он напомнил, что в 2022 году в России возродили почетное звание «Мать-героиня» — это одна из высших госнаград, которая символизирует уважение с благородному, благодарному, но требующему полной самоотдачи материнскому труду. Владимир Путин поблагодарил всех женщин страны, посвятивших себя «прекрасной миссии материнства».