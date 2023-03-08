08 марта 2023, 14:13
Путин поднял бокал за женщин на церемонии в Кремле
Президент Путин поднял бокал за женщин на праздничном мероприятии к 8 Марта в Кремле
Президент России Владимир Путин поднял бокал за женщин во время праздничного мероприятия в Кремле в честь Международного женского дня. Видео опубликовали «Известия».
Глава государства вручил государственные награды Российской Федерации выдающимся женщинам — представительницам различных профессий — в Екатерининском зале. Он отметил, что таланты, знания и компетентность российских женщин вносят огромный вклад в развитие страны и достижение общенациональных задач.
Реклама
«Вместе с тем признание заслуг женщин на профессиональном поприще у нас гармонично сочетается с глубоким пониманием непреходящей значимости материнства и традиционных ценностей нашей страны», — заметил презилент.
Реклама
Он напомнил, что в 2022 году в России возродили почетное звание «Мать-героиня» — это одна из высших госнаград, которая символизирует уважение с благородному, благодарному, но требующему полной самоотдачи материнскому труду. Владимир Путин поблагодарил всех женщин страны, посвятивших себя «прекрасной миссии материнства».
Владимир Путин
8 Марта
Реклама
Реклама