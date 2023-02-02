Власть 02 февраля 2023, 15:16 Кадырова признают «Отцом народа» Депутаты Чечни предложили к должности главы республики Кадырова титул «Отец народа» РИА «Новости»

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Законопроект о дополнительном титуле главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова внесли на рассмотрение депутатов регионального парламента. Документ предлагает дополнить должность руководителя субъекта титулом «Мекхан Да» (в переводе — «Отец народа»). Законопроект опубликован на официальном сайте парламента Чечни.

Авторы законопроекта предложили внести изменения в статью республиканской Конституции, где прописаны полномочия главы региона.

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«Высшим должностным лицом Чеченской Республики является глава Чеченской Республики (Мехкан Да)», — так предложили изменить текст главного закона.

Обратившее внимание на внесенный законопроект дагестанское издание «Новое дело» напомнило, что Мехкан Да называли высших лидеров чеченского народа, которых выбирали из самых авторитетных старейшин.

Журналисты издания не исключили, что депутаты Чечни повторили путь парламентариев Татарстана, которые приняли закон о переименовании высшего должностного лица региона с президента на «глава — раис Республики Татарстан». Этот документ вступит в силу только после следующих выборов.