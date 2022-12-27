Мир 27 декабря 2022, 17:42 Песков призвал относиться с уважением к решению переименовать президента Татарстана в раиса Пресс-секретарь Песков отказался оценивать переименование должности главы Татарстана Unsplash

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение депутатов Госсовета Татарстана о переименовании должности президента Татарстана в «главу — раиса Республики Татарстан». Ответ представителя Кремля опубликовало РИА «Новости».

«Нет, не могу, а зачем его оценивать. Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением», — сказал Песков.

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В Госсовете республики 23 декабря 79 из 100 депутатов поддержали законопроект с поправками в Конституцию о том, что после следующего выбора руководитель региона больше не будет называться президентом, а будет главой — раисом Республики Татарстан.

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Следующие выборы в Татарстане пройдут в 2025 году. До тех пор действующий глава Рустам Минниханов остается президентом.