27 декабря 2022, 17:42
Песков призвал относиться с уважением к решению переименовать президента Татарстана в раиса
Пресс-секретарь Песков отказался оценивать переименование должности главы Татарстана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение депутатов Госсовета Татарстана о переименовании должности президента Татарстана в «главу — раиса Республики Татарстан». Ответ представителя Кремля опубликовало РИА «Новости».
«Нет, не могу, а зачем его оценивать. Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением», — сказал Песков.
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В Госсовете республики 23 декабря 79 из 100 депутатов поддержали законопроект с поправками в Конституцию о том, что после следующего выбора руководитель региона больше не будет называться президентом, а будет главой — раисом Республики Татарстан.
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Следующие выборы в Татарстане пройдут в 2025 году. До тех пор действующий глава Рустам Минниханов остается президентом.
Дмитрий Песков
Татарстан
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