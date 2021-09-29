Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед Отечеством III степени». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Фотографию указа опубликовал в Instagram министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он поздравил Кадырова с получением ордена и отметил, что весь мир знает о заслугах главы республики перед Родиной.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу наградить <…> Кадырова Рамзана Ахматовича — главу Чеченской Республики», — сказано в указе президента.

На прошедших выборах Кадырову удалось установить мировой рекорд по количеству голосов избирателей. Глава Чечни набрал 99,7% голосов, что стало максимальным показателем на выборах главы республики. Явка на выборах в регионе составила 94,42%, став самой высокой в России.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Он является обладателем множества российских и зарубежных наград. В честь Кадырова названы улицы в нескольких городах.