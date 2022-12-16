Важное 16 декабря 2022, 15:57 ЕС утвердил девятый пакет санкций против России Совет Евросоюза утвердил девятый пакет антироссийских санкций Unsplash

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Власти ЕС договорились об очередных антироссийских ограничениях. Днем 16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций.

В ЕС подчеркнули, что очередные санкции должны усилить давление на правительство России.

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«Европейский союз реагирует <…> нашим девятым пакетом жестких санкций. Мы будем продолжать нацеливаться на экономику [России]», — заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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Власти Евросоюза подтвердили, что ограничения затронут 168 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Также расширят запрет на экспорт авиационных и связанных с космической промышленностью товаров и технологий — тужа включат двигатели и детали к ним.

В рамках девятого пакета санкций ЕС заморозит активы еще двух российских банков. Власти инициировали процесс приостановки действия лицензий на вещание четырех СМИ. Речь идет об НТВ и «НТВ Мир», «России 1», РЕН ТВ и Первом канале.

Обсуждение очередных санкций против России продолжалось несколько дней. Днем 12 декабря Жозеп Боррель утверждал, что ЕС не смог принять это решение.