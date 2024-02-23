23 февраля 2024, 16:38
Кадыров съездил в Москву и встретился с Путиным
Глава Чечни Кадыров доложил Путину в Москве о развитии республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров в День защитника Отечества встретился с Владимиром Путиным. Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что доложил президенту о важных направлениях развития республики, требующих участия федерального центра.
«Владимир Владимирович не оставил без внимания ни один вопрос», — отметил глава Чечни.
Реклама
Во время встречи президент поинтересовался, как проходит служба чеченских бойцов в зоне специальной военной операции. Путин высоко оценил работу военных, попросил поблагодарить их и поздравить с Днем защитника Отечества.
«Был затронут и ряд других немаловажных вопросов», — написал Кадыров.
Политик добавил, что встречи с президентом всегда плодотворны и заканчиваются принятием важных решений.
Ранее Кадыров рассказал, что Российский университет спецназа в Гудермесе назовут в честь Путина. Глава Чечни подчеркнул, что президент «поднял Россию с колен» и стал гарантом ее независимости. Нет более достойного человека, именем которого можно было бы назвать это учебное заведение.
Чечня
Рамзан Кадыров
Военные
Россия
Владимир Путин
Москва
Реклама
Реклама