20 февраля 2024, 17:45
Университет спецназа в Гудермесе назовут именем Путина
Кадыров: Российский университет спецназа будет носить имя Владимира Путина
Российский университет спецназа в Гудермесе назовут в честь президента Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности — Владимира Путина!» — написал он.
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Кадыров рассказал, что именем политика учебное заведение собирались назвать еще с момента его основания. Но университет должен был доказать, что приносит пользу России. С начала специальной военной операции на Украине он стал местом сбора защитников Родины — сюда приезжали бойцы со всей России.
Глава Чечни заявил, что Путин «поднял Россию с колен», он гарант независимости страны.
«Для нас не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать данное учреждение», — подчеркнул Кадыров.
Ранее Кадыров рассказал, что в Грозном появится новый район, который назовут в честь Путина. Он будет расположен в центральной части города и займет площадь более 200 гектаров. Там появятся многоквартирные дома, мечети, детские сады. Район, по мнению главы Чечни, станет престижной частью Грозного.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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