Кадыров рассказал о спасенных в Мариуполе российскими силами спецназовцах

В Мариуполе российские военные помогли выбраться из «бандитского кольца» спецназовцам. Последние оставались в окружении несколько дней и не сдались.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал недавно проведенную операцию успешной.

«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя <…> провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», — заявил он.

По словам Кадырова, бандеровцы дважды предлагали спецназу сдаться, но те отказались, оставаясь преданными долгу и присяге.

«Они вернулись живыми и невредимыми, а не стали жертвой подлости нациков», — написал чеченский лидер.

Кадыров подчеркнул, что сначала военные прорвали кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными спецназовцами. После этого украинские силы начали «стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов».

Глава Чечни ранее заметил, что в Мариуполе скоро настанет мирная жизнь. Способствует этому, по словам Кадырова, в том числе и весна.