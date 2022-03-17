Кадыров пообещал Мариуполю скорый «цвет мирной жизни»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Теlеgrаm-канале о скором преображении Мариуполя. Осталось совсем немного, и город «зацветет мирной жизнью».

Чеченский лидер указал на этот факт как на практически решенный, заметив, что весна в том числе способствует подобному развитию событий.

«В любом случае про Мариуполь уже можно сказать, что город скоро преобразится и зацветет мирной жизнью. Этому поспособствует и весна. Она, как правило, несет победу над фашизмом», — написал Кадыров, указав на символичность происходящего.

Кадыров показал кадры прохода чеченских спецназовцев по Мариуполю и указал на их отличное расположение духа.

«Наши парни <…> понимают, что занимаются благородным делом, и поэтому с превосходным настроением выполняют свой долг», — заявил глава Чечни.

Бойцы, добавил он, недовольны только тем, что «бандеровцы и шайтаны бросают им вызов и угрожают лишь перед объективами камер, а вот встретить их толком не доводится».

Минобороны 16 марта сообщило о подрыве театра в Мариуполе, который устроили боевики националистического батальона «Азов»*. Выбравшиеся из города люди предполагали, что в здании могли быть мирные жители. Их удерживали в качестве заложников.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.