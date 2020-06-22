Кадыров счел неуместными разговоры о преемнике Путина
Кадыров в своем Telegram-канале обратил внимание на дальновидность и политическую мудрость Путина.
«На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой <…> искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика», — написал он.
Разговоры о преемнике президент РФ Кадыров назвал неуместными. Глава Чечни заметил, что выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента Владимир Путин должен, чтобы не только сохранить суверенитет страны, но и защитить ее от внешних и внутренних угроз. Кроме того, это скажется и на росте международного авторитета и «дальнейшем всестороннем развитии России».
Ранее президент РФ допустил, что будет участвовать в следующих выборах. Это станет возможным, если россияне примут поправки в Конституцию страны. Глава государства попросил чиновников не искать ему преемников.