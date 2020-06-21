Путин допустил свое участие на следующих выборах

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал Путин.

При этом он призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас. Вместо этого нужно заниматься своей непосредственной работой, отметил президент.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет (внесения соответствующей поправки в Конституцию — прим. ред.), года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — пояснил президент.

Ранее Путин объяснил, что поправки к Конституции нацелены на создание множества точек опор для политической системы.

Президент предложил изменить Конституцию, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. Среди поправок — запрет на иностранное гражданство для высших чиновников, усиление роли парламента, губернаторов и Государственного совета. Кроме того, предлагается внести поправки о русском языке, о защите животных и природы.