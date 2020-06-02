«Полицейские вершат самосуд». Кадыров призвал ООН разобраться в нарушении прав человека в США

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил возмущение из-за внесудебных казней в США. Он призвал американские власти и ООН разобраться в нарушениях прав и свобод человека.

«С ужасом наблюдаю за ситуацией в Соединенных Штатах, где права обычных граждан злостно нарушаются представителями власти. Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он призвал власти США остановить «беспредел» и прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения. Всех виновных в нарушении прав человека следует наказать.

Глава Чечни также обратился к ООН, чтобы организация приняла меры в отношении американских властей, которые допустили нарушение прав и свобод человека. По его мнению, власти США должны быть наказаны «за творимые бесчинства».

В США вот уже около недели проходят демонстрации и акции протеста. Они начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Всех четверых сотрудников правоохранительных органов уволили, одного из них арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве.