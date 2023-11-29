Власть 29 ноября 2023, 21:59 Кадыров предсказал дату окончания СВО Глава Чечни Кадыров: Россия победит в СВО в 2024 году РИА «Новости»

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Россия в 2024 году одержит победу в СВО, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. После освобождения нескольких городов властям Украина позволят подписать документ о капитуляции.

«Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и, наконец, освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа», — написал Кадыров.

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Россия продвигается к цели уверенными шагами, считает чеченский лидер. РФ находится в более выгодном экономическом и стратегическом положении.

Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону специальной операции на Украине. Военнослужащие хорошо оснащены и мотивированы, они готовы выполнить любой приказ, заявил Кадыров.