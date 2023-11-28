Спецоперация 28 ноября 2023, 00:43 «Уже готовы». Кадыров заявил об отправке трех тысяч чеченских бойцов в зону СВО Кадыров заявил о готовности трех тысяч чеченских бойцов отправиться в зону СВО Unsplash

Читать 360tv в

Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону специальной операции на Украине. Такое заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«С учетом их высокой боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой мотивации ребята способны выполнить приказ любой сложности», — подчеркнул он.

Реклама

Речь идет о полках «Ахмат-Чечня» и «Ахмат-Россия», а также батальонах имени Байсангура Беноевского и Шейха Мансура. Для решения поставленных верховным главнокомандующим задач Чечня не пожалеет никаких сил и средств, подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что большинство бойцов уже участвовали в спецоперации. Каждый из них прошел подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа.

Накануне из международного аэропорта Грозный в зону проведения СВО вылетел спецборт с добровольцами. Бойцы прибыли в республику из всех уголков России, рассказал Кадыров. По его словам, молодые люди считают, что вставать на защиту Родины в сложное время — первостепенный долг граждан страны.