Власть 07 февраля 2023, 01:34 Кадыров предложил денацифицировать Польшу Глава Чечни Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши РИА «Новости»

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Польша истощила свои военные запасы и решила вслед за Украиной просить помощи у США. Как заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, поляки боятся, что после окончания спецоперации «Россия начнет денацифицировать следующую страну».

«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша», — написал политик.

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Он признался, что сам лично задумывался об этом, потому что «борьба с сатанизмом» должна идти во всех европейских странах — и, в первую очередь, в Польше.

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Ранее Кадыров показал, как российские войска проводят «генеральную репетицию» уничтожения танков Leopard и Abrams — наши военные уничтожили транспортер-тягач МТ-ЛБ зарубежного производства недалеко от населенного пункта Веселое в ДНР. В этом отличились бойцы «Ахмата».