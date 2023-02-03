Спецоперация 03 февраля 2023, 00:31 Российские бойцы начали «генеральную репетицию» уничтожения танков Leopard и Abrams Кадыров: российские бойцы начали «генеральную репетицию» уничтожения танков Leopard

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Российские войска проводят «генеральную репетицию» уничтожения танков Leopard и Abrams, которые Украина получит от Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщил глава республики, российские военнослужащие уничтожили транспортер-тягач МТ-ЛБ зарубежного производства. Технику поразили недалеко от населенного пункта Веселое в ДНР. Это удалось бойцам спецназа «Ахмат» и военнослужащим 2-й бригады 2-го армейского корпуса.

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«Натовская техника горит очень красиво. Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку. Они в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной [президентом Украины Владимиром] Зеленским техники у своих закордонных хозяев», — отметил Кадыров.

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Он добавил, что на каждый западный танк Leopard и Abrams найдется свой российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет».

Ранее глава Чечни показал зенитные установки, которые отправятся в зону проведения спецоперации.