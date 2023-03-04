Общество 04 марта 2023, 12:36 Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова Глава Чечни Кадыров рассказал о встрече своего сына Ахмата с президентом Путиным РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с главой Совета чеченского отделения молодежной организации «Движение первых» Ахматом Кадыровым. Об этом в своем Telegram-канале написал отец общественника и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ахмат Кадыров рассказал российскому лидеру о проведении молодежной политики в республике. В ответ президент Путин поделился воспоминаниями о том, каким был первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, имя которого носит его внук.

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«Владимир Владимирович рассказал Ахмату о его дедушке, о том, какими принципами он руководствовался и каким видел будущую мирную жизнь, о чем мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи», — написал глава Чечни.

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Кадыров подчеркнул, что рассказ президента вдохновил Ахмата, который признался, что, хоть никогда и не видел дедушку, теперь понимает, что это был человек, который переживал за свой народ. Путин подчеркнул, что внук должен гордиться своим прямым предком и продолжить начатый им путь.

По словам главы Чечни, других подробностей беседы президента России он не знает. Нюансы разговора ему сообщил советник главы государства Абубакар Эдельгериев. Кадыров подчеркнул, что со своей стороны хочет поблагодарить Путина, который поддержал жителей республики в сложный период и вдохнул в них желание жить в составе России.