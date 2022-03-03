Кадыров показал, как российские военные помогают беженцам на Украине
Глава Чечни Кадыров призвал власти Украины заняться гуманитарными вопросами
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором российские военные помогли украинским беженцам. Семье с ребенком они предложили укрыться в безопасном месте.
Кадры, которые иллюстрируют спецоперацию РФ в Донбассе, Кадыров разместил в своем Telegram-канале.
«Наши парни находят им убежище, размещают их в безопасном месте, передают свою провизию. Ни одна международная организация, в том числе ОБСЕ, не печется об этих людях», — заявил чеченский лидер.
Кадыров обратился к властям Украины и всем, «кто должен и обязан заниматься вопросами гуманитарного характера» не отсиживаться в бункерах и начать спасать обездоленных людей.
«Помогите им, обустройте, выделите питание, поддержите хотя бы как-нибудь. Прекратите, в конце концов, думать только о себе и про свои интересы! Ваше отношение к этим несчастным людям только еще раз доказывает, что мы на правильном пути», — написал глава Чечни.
Кадыров активно освещает деятельность российских войск на Украине. Недавно он призвал украинцев «не верить шайтанам», которые ведут их на «верную гибель».