Кадыров показал, как российские военные помогают беженцам на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором российские военные помогли украинским беженцам. Семье с ребенком они предложили укрыться в безопасном месте.

Кадры, которые иллюстрируют спецоперацию РФ в Донбассе, Кадыров разместил в своем Telegram-канале.

«Наши парни находят им убежище, размещают их в безопасном месте, передают свою провизию. Ни одна международная организация, в том числе ОБСЕ, не печется об этих людях», — заявил чеченский лидер.

Кадыров обратился к властям Украины и всем, «кто должен и обязан заниматься вопросами гуманитарного характера» не отсиживаться в бункерах и начать спасать обездоленных людей.

«Помогите им, обустройте, выделите питание, поддержите хотя бы как-нибудь. Прекратите, в конце концов, думать только о себе и про свои интересы! Ваше отношение к этим несчастным людям только еще раз доказывает, что мы на правильном пути», — написал глава Чечни.

Кадыров активно освещает деятельность российских войск на Украине. Недавно он призвал украинцев «не верить шайтанам», которые ведут их на «верную гибель».