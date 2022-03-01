«Едут защищать украинский народ». Кадыров показал видео с российскими военными

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новые видео с российскими военными и боевой техникой в рамках спецоперации в Донбассе. Два ролика он разместил в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Чечни, на кадрах патриоты, которые «едут защищать украинский народ».

«Берегитесь нацики, азов, бандеровцы и особенно те шайтаны, которые сбежав от нас, не стесняясь обманываете украинский народ, говоря, что вы будете их защищать», — написал Кадыров под первым опубликованным роликом.

Также глава Чечни обратился к украинцам и попросил их «не верить шайтанам», которые ведут их на «верную гибель».

«Прошу украинский народ не верить этим шайтанам! Они вас ведут на верную гибель. Определите свою судьбу сами! Вместе мы сила», — заключил Кадыров.

Чеченская Республика решила поддержать участников специальной операции в Донбассе. Как сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, в этих целях в соцсетях запустили флешмоб «#МыРезерв».

Он отметил, что многие века жители страны отличались патриотизмом, воинской доблестью и готовностью защищать интересы своего государства, а также призвал отмечать посты о спецоперации соответствующим хештегом.