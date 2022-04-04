Кадыров показал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором показаны кадры штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

«Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат „Азовсталь“, где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале в подписи к опубликованному ролику.

На кадрах можно увидеть, как проходил осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Бойцы также заметили на крыше одного из строений снайпера, «который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать». Чеченские бойцы ликвидировали его.

«Благодаря слаженным действиям наших силовиков и четкому следованию приказам командования удается минимизировать потери среди личного состава», — отметил глава Чечни.

Зачистки объектов, по его слова, проходят в штатном режиме. Временные сложности возникают в жилых кварталах, где продолжают укрываться мирные люди. Кадыров отметил, что «благодаря оперативным действиям силовиков удается ликвидировать противника, не допуская жертв со стороны мирного населения».

Украинские военные, которые были взяты в плен Вооруженными силами Донецкой Народной Республики, привлечены к выполнению общественно полезных работ. Они выносят мусор, чистят картошку и метут дороги, рассказал журналист Александр Сладков.