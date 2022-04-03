Привлеченных к общественным работам в Мариуполе бойцов ВСУ показали на видео

Взятые в плен Вооруженными силами Донецкой Народной Республики украинские военные привлечены к выполнению общественно полезных работ. Видео в Telegram-канале показал журналист Александр Сладков.

«Выносят мусор, чистят картошку, метут дороги. Ждут обмена или иных вариантов, довольны жизнью», — написал он.

Пленным выдали российскую камуфляжную экипировку и почти не охраняют. Среди украинских военнослужащих присутствуют бойцы из Киева, Сум, Львова и некоторых поселков в ДНР.

«Нормальные люди, их просто закинули сюда как мясо. Пацанов не подготовили, к ним отношение нормальное, кормим, поим», — рассказал один из военнослужащих ДНР.

Это подтвердил и один из попавших в плен солдат ВСУ.

«Меня зовут Влад, здесь не обижают. По военной специальности я стрелок, на вооружении стоял АК», — отметил он.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о начале штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе, который является одним из центров сопротивления.